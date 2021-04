Presentan cargos contra menor tras choque con Lamborghini que cobró la vida de Monique Muñoz

La Oficina del Fiscal del distrito de Los Ángeles no ha especificado las acusaciones que enfrenta el menor mientras se espera que se realice la lectura de cargos que será el 23 de abril en el Tribunal de Menores de Inglewood.

Los padres de Monique Muñoz, junto a amigos y activistas, han salido a protestar durante varias ocasiones frente a la oficina del fiscal de Los Ángeles, George Gascón, para pedir justicia tras la muerte de la mujer de 32 años. Alegan que no se habían presentado cargos debido a la riqueza e influencia del padre del conductor adolescente, James Khuri, un multimillonario que posee varias firmas inmobiliarias, empresas manufactureras y un negocio de comercio electrónico.

Trágico accidente

En un comunicado de la División de Tráfico Oeste del LAPD se especificó que el menor de edad fue arrestado el 23 de febrero, seis días después del choque. "Esta persona, que es un menor de edad, no será identificada, fue registrada como ausente debido a que fue hospitalizada por las lesiones sufridas durante esa colisión. La reserva de ausencias es idéntica en consecuencia a ser arrestado físicamente y transportado a una cárcel y está reservada para su uso en circunstancias excepcionales como estas en las que la persona procesada no puede estar físicamente presente".

Piden justicia

La familia de Monique exige que la investigación sea extensa y que el joven conductor enfrente las consecuencias por sus actos. "Ahorita tengo mucho dolor en mi corazón y no tengo espacio para disculpar a nadie", dijo Carol Crespin, madre de Monique.

"Ella trabajaba para UCLA en la clínica de oncología y ella se venía por la calle, no le gustaba casi el freeway", dijo Crespin. Los vecinos de la zona donde sucedió el accidente dicen que la intersección ha sido escena de varios choques graves en el pasado.

James Khuri, el padre del menor involucrado en el accidente dijo "lo siento mucho no hay palabras que puedan expresar cuánto lo siento". La madre pide a los detectives "que hagan su trabajo y hagan lo que tienen que hacer para tener justicia para mi hija", dijo Crespin. Además, en un comunicado escribió "quiero disculparme con la familia Muñoz por la trágica pérdida de su hija. No hay palabras que pueda decir para aliviar el dolor que está experimentando. Aún así, quiero ofrecer mi apoyo de cualquier forma que me permitan".