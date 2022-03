Finaliza el plazo para aplicar a la ayuda para pagar la renta con Housing is Key en California

Algunas personas, no obstante, han pedido al gobernador de California, Gavin Newsom, que amplíe la protección para inquilinos y así evitar desalojos en Los Ángeles. "Le pido al gobernador y a los asambleístas que nos protejan, que no quiten la protección para los inquilinos, que nos sigan dando otros meses más, porque si no nos van a tirar a la calle", dijo Roberto Reyes quien está en riesgo de ser desalojado.