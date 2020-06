Nuevos casos de coronavirus y aumento de hospitalizaciones pueden llevar a “pausar” la reapertura en California

El gobernador dijo que están monitoreando especialmente once condados y su comportamiento con respecto a los números de casos y su capacidad hospitalaria. Las evaluaciones y el trabajo con las autoridades locales permitirán entender "su capacidad y qué tipo se apoyo necesitan", dijo Newsom, quien además indicó que "en la medida en que no veamos progreso, y no estamos avanzando en la causa de la salud y la seguridad pública, entonces ciertamente nos reservamos el derecho de poner una pausa en términos de avanzar en la fase posterior".