“No fue decisión mía”: Enot Rubio responde a la controvertida expulsión de Andy Lovos del Desfile de las Rosas

Rubio: “En primer lugar quiero decirle que no fue una decisión mía, sino que fue una decición tomada por el Desfile de las Rosas”, respondió el líder de El Piche, explicando que la organización del evento exige una forma médica que todos los participantes debían tener y que el joven no la presentó.

Sin embargo, dicho documento no fue entregado al joven, pese a que había participado en actividades previas al desfile.

El hecho de que el joven fuera escoltado por oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles demuestra que fue una instrucción específica. Sin embargo, Rubio asegura que nunca supo lo que estaba pasando, contrastando la declaración de la fuerza de seguridad en la que describen que “para los organizadores de la banda Lovos no era bienvenido a participar” y por ello se les pidió que sacaran de las filas de la banda al joven músico.

“Ellos tenían la orden de sacarme, uno se puso en frente de mí, yo no me moví porque no sabia exactamente qué hacer”, dijo el joven a Univision Los Ángeles, describiendo cómo los alguaciles de Los Ángeles procedieron a sacarlo de "La Banda El Salvador Grande Como su Gente".