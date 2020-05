Muere enfermera 14 días después de atender, sin máscara, a un paciente con coronavirus, según familiares

Donald, quien vive en Dubai dijo a medios locales que su madre tenía presión arterial alta y no tenía otros problemas de salud subyacentes.

"Me dijo que no se sentía bien desde el 7 de abril e hicimos una videollamada en ese momento. Le pregunté qué le había pasado", relató Donald y explicó que su madre le dijo que tenía dolor de cabeza, dolor de cuerpo y problemas para respirar... Ya para el 15 de abril había desarrollado neumonía.

"En un instante, lloré y le dije: Mamá, sé fuerte, puedes hacerlo y cuando salgas de ese hospital, te retirarás de inmediato. Ella me respondió que sí. No podía hablar tanto porque ya no podía respirar e incluso estaba llorando", relató Donald sobre los últimos contactos con su madre.