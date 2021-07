“Se quemó viva”: piden justicia por mortal choque que mató a vendedores hispanos

“¡Válgame dios! Yo no sé por qué me la quitaron, fue un accidente que no tenía que haber pasado”, dijo en medio de sollozos Federico Lizárraga, esposo de María Isabel. El hombre no pudo contener el llanto frente a las cámaras de Univisión Los Ángeles, cuando describió que su esposa se “quemó viva”, mientras gritaba por ayuda dentro del camión de helados que se convirtió en una bola de fuego tras volcarse.