10 restaurantes que no te puedes perder en Los Ángeles

Es un lugar por el que el tiempo no ha pasado, quizás por eso Quentin Tarantino filmó ahí escenas con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt para su película “ Once Upon a Time in Hollywood”. Casa Vega ha sido además un pilar en su comunidad ya que por 62 años ha sido un segundo hogar para sus empleados, todos ellos inmigrantes que dicen ser tratados como una verdadera familia. De hecho, en Navidad el restaurante coloca un gran árbol con regalos, cada uno con el nombre de sus empleados y los años que lleva trabajando ahí. Y los hay por más de 20, 30, 40 y hasta 54 años.