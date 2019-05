La historia de ‘Elote Man’, el inmigrante que está a punto de recibir su visa U tras varios años de lucha y abusos

Sin embargo, su historia no solo está hecha de trabajo, sino de golpes y abusos, pero su resistencia y deseos de salir adelante parecieran hacerlo más fuerte y determinante, al punto que ya está encaminado a legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos a través de la Visa U.

El beneficio de las Visa U fue creado por el congreso en el 2000 y está previsto para ayudar a no inmigrantes que han sido víctimas de violencia.

Desde que llegó a EEUU ha trabajado como vendedor ambulante en el área de Los Ángeles, le ha tocado luchar no solo con la legalización de su trabajo, sino con los ataques físico y discriminatorios que ha sufrido por su propia gente.

En declaraciones a CNN, Ramirez confeso: "Pues la verdad que duele mucho (...) que por su misma gente uno es discriminado, y pues la verdad a veces no le dicen hasta en español. En inglés uno porque no sabe, no entienden lo que le dicen pero en español la verdad que si".