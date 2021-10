Hijo de millonario regresa a la corte tras choque con Lamborghini que cobró la vida de Monique Muñoz

James Khuri, el padre del menor involucrado en el accidente dijo "lo siento mucho no hay palabras que puedan expresar cuánto lo siento". La madre pide a los detectives "que hagan su trabajo y hagan lo que tienen que hacer para tener justicia para mi hija", dijo Crespin. Además, en un comunicado escribió "quiero disculparme con la familia Muñoz por la trágica pérdida de su hija. No hay palabras que pueda decir para aliviar el dolor que está experimentando. Aún así, quiero ofrecer mi apoyo de cualquier forma que me permitan".