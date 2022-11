Joven empresaria sale de la pobreza en busca de su sueño: este fue su secreto para el éxito

Su secreto fue mantener un objetivo claro. "Mi mente me decía 'tú puedes, échale ganas'. A veces había fiestas que mis amigas estaban yendo y yo me enfocaba en mis metas siempre. Entonces es una dedicación que uno tiene que adoptar y desde el principio pensé 'esto es lo que yo quiero cumplir, y hasta llegar allí no voy a parar y disfrutar de otras cosas'”, dijo Jéssica.