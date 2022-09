¿Cómo iniciar un negocio en tiempo de crisis? Experto recomienda seguir estos tres pasos

Muchas personas tienen ideas de negocios, pero no se animan a emprender. “Eso me pasó a mi, recuerdo lo difícil que era tratar de dejar mi empleo en la carrera que tuve antes de emprender mi negocio en el 2011. Me acuerdo que a las tres de la mañana tenía todas las ideas dando vueltas y eso para mi fue la señal número uno de escribir mis ideas”.