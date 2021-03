Inician campaña para destituir al fiscal de Los Ángeles, George Gascón

Una campaña para destituir al Fiscal del condado de Los Ángeles , George Gascón, comenzó a recoger firmas diciendo que él no comunicó a los votantes de las reformas a la justicia criminal que comenzó a instrumentar a partir de su primer día en el cargo.

El grupo promotor de la campaña de destitución realizó una "vigilia de víctimas" en el edificio municipal de Los Ángeles para reunir por lo menos de 20 firmas necesarias c on el fin de iniciar formalmente el proceso de retiro para el mes próximo . Durante los menos de tres meses que lleva en su cargo, G ascón ha sido criticado duramente por implementar las reformas que en dicen perjudica los derechos de las víctimas.

“Pero en el momento en que fue juramentado como Fiscal de Distrito, George Gascón instituyó una serie de directivas a los fiscales a su mando que no tienen nada que ver con un enfoque progresista de la persecución y tienen todo que ver con u na agenda radical que ignora a las víctimas , ignora la ley y pone en peligro la vida y los medios de vida de todos los angelinos,” dice el sitio Recall George Gascón .

¿Qué dice Gascón?

"Las investigaciones muestran que las prácticas excesivas de sentencia han exacerbado la reincidencia que conduce a más víctimas de la delincuencia", dijo el fiscal de Los Ángeles . " Nuestro sistema de justicia no puede seguir confiando en políticas que creen más víctimas mañana simplemente porque algunas víctimas quieren que se imponga la pena máxima en su caso hoy ".

Entre los representantes de la campaña para destituir a Gascón hay defensores de los derechos de las víctimas, ex oficiales de agencias policiales y fiscales actuales y pasados como Steve Cooley de Los Ángeles. También, el ex concejal de Los Ángeles Dennis Zine figura como presidentede la campaña y el ex supervisor del condado, Michael Antonovich, es un presidente honorario.