“Con suerte, pero sin papeles”: la historia de un indocumentado que ganó la Lotería de California

“ Me dijeron que no me lo iban a pagar”, dijo el trabajador de la construcción, originario de Oaxaca, México, el martes 27 de julio, a Norma Roque cuando lo entrevistó por primera vez respondiendo a su solicitud de ayuda. En su primer contacto con la estación el ganador describió su angustia de "no tener papeles", más no se trataba de una licencia de California, sino más bien de los documentos de identificación de su país.