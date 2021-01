Hispano pierde 19,000 dólares en medio de la fiebre por el premio de la lotería

Máximo Díaz, de 86 años de edad, residente de La Puente, asegura que el pasado 19 de enero salió a caminar por su vecindario y fue abordado por dos estafadores. "Dice, le voy a decir un secreto, mi secreto es que yo tengo un número de lotería que una señora me lo quiso comprar, me estaba dando 15,000 dólares, pero otra amiga me dijo que no lo vendiera", narró Díaz quien se dejó convencer de entregar dinero a cambio de un supuesto boleto ganador.