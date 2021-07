"Gracias Univision por ayudarme": indocumentado en California logra finalmente cobrar su premio de la lotería

“ Aquí me dijeron que no me lo iban a pagar”, dijo el inmigrante, refiriéndose a lo que le dijeron los conocidos sobre su condición de indocumentado. Sin embargo, la realidad es que de acuerdo con el vocero de la Lotería de California, “ el estatus migratorio de un ganador no es limitante para reclamar un premio de un boleto comprado en territorio de EEUU”.