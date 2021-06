"Te voy a extrañar": Identifican al menor de 16 años que falleció tras presunto abuso de su madrastra en Pomona

Abusos continuos contra el menor

Álvarez, la madre del menor, asegura que desde el 2014 no le dejaban ver a su hijo físicamente, solo por fotos, y dice que “no sabía, no más mandaban fotos para que nosotros supiéramos que estaba bien”.

La señora Álvarez reiteró que intentó contactar al padre pero cuando llamaba, la madrastra y ahora sospechosa, le decía que “no, no tampoco ni tenía el número de él porque ella me decía que él cambió el número que no quería que él me estuviera llamando o yo a él”.