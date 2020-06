Extienden la moratoria de desalojos en el condado de Los Ángeles

Este alivio incluye la prohibición de desalojos por falta de pago de la renta si el inquilino puede demostrar que no puede cumplir con su obligación económica tras haber sido afectado por el coronavirus . Es importante mantener constancia escrita de la comunicación que se mantiene con el dueño de la propiedad sobre la imposibilidad de pagar la renta para evitar el desalojo y hacer valer sus derechos.

La orden también extiende la congelación temporal del alquiler en las áreas no incorporadas del condado donde "los propietarios no pueden aumentar el alquiler de unidades de alquiler o espacios cubiertos por las ordenanzas de Estabilización de Renta y Estabilización de Renta de Casas Móviles del Condado de Los Ángeles". Estas acciones son retroactivas al 4 de marzo de 2020.

Asimismo, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó este martes invertir hasta 30 millones de dólares en asistencia para inquilinos que no pueden pagar la renta durante este período de emergencia .

La crisis ha impactado de manera significativa la cotidianidad de millones de personas en Los Ángeles, quienes al perder sus fuentes de ingreso se han visto en dificultades para pagar la renta por los últimos tres meses. "No he podido pagar la renta. Estoy escogiendo entre la renta y la comida. Hay mucha gente que como no ha trabajado, sus familias están empezando a pasar hambre", afirma Trinidad Ruiz, habitante de Los Ángeles. "Lo que necesitamos es totalmente una cancelación de la renta total, para de verdad ayudar a los inquilinos", afirma.