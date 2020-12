Estímulo económico: experto dice lo que pasaría si aprueban un nuevo paquete antes de Navidad

Sin embargo, el paquete dejaría por fuera las ayudas para gobiernos estatales y locales. "Lo que ellos quieren es que vaya el dinero no solamente a las instituciones estatales porque quieren que el dinero se comience a mover, porque se dieron cuenta que si el dinero llega localmente a la ciudad, se puede distribuir mucho más rápido a todos los ciudadanos", dijo Guamán.

"En cambio si llega a nivel estatal hasta que baje el dinero, pase por el condado y de ahí a la ciudad, se tarda mucho tiempo y no es lo mismo como una administración local que puede mover el dinero más rápido", agregó.

Se espera que el paquete de estímulo económico sea aprobado este viernes, pero de no ser así, el 27 de diciembre más de 750,000 individuos en California dejarán de recibir el beneficio de desempleo de PUA y PEUC , informó el Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD por sus siglás en inglés).

"Ese día se terminan (los pagos de desempleo) porque hasta ahí llega el presupuesto, si no se llega a ningún tipo de acuerdo lamentablemente ya no va a haber más dinero y eso sí sería fatal para las personas que no tendrían esa cantidad de dinero recibiendo en sus cuentas de ahorro", dijo Guamán.