Escuelas de secundaria cancelan sus juegos de fútbol americano por los incendios

Muchos juegos de fútbol de la Sección de la ciudad de Los Ángeles se pospusieron hasta el lunes con la expectativa de que para entonces los incendios se detendrán y la calidad del aire mejorará. Los juegos que se trasladaron al lunes incluyen Sun Valley Poly vs. North Hollywood, Grant vs. Chavez, Chatsworth vs. Taft y Arleta vs. Monroe.