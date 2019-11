Escuelas de Santa Clarita reinician clases este lunes, excepto la preparatoria Saugus

Así mismo, la autoridad escolar de Santa Clarita señaló que su personal han estado trabajando junto con la policía local y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y hasta el momento no hay evidencias de amenaza creíble en una publicación circulando en las redes sociales que hace referencia a la fecha 11/18 y que alega problemas con un estudiante de la escuela preparatoria West Ranch.

Lunes 18 de noviembre: el edificio permanecerá cerrado

Martes 19 de noviembre: el edificio abrirá en horario de 10 a.m. y hasta las 12 p.m. con el fin de que los estudiantes retiren sus pertenencias.

Miércoles 20 de noviembre: desde las 10 a.m. y hasta 2 p.m. se ofrecerán actividades opcionales de recuperación emocional a estudiantes por parte profesionales de salud mental, así como apoyo moral de miembros y amigos de la comunidad.

Jueves 21 e noviembre: desde las 10 a.m. y hasta 2 p.m. se ofrecerán actividades opcionales de recuperación emocional a estudiantes por parte profesionales de salud mental y habrá un entrenamiento especializado para maestros y personal administrativo de la escuela desde las 12 y hasta las 2 p.m.