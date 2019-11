"No deberíamos temer por la vida de nuestros hijos cuando los dejamos en la escuela", asegura el gobernador de California

Después de agradecer a los socorristas y fuerzas del orden que respondieron ante la emergencia, Newsom lanzó un fuerte mensaje "Simplemente no deberíamos tener que temer por la vida de nuestros hijos cuando los dejamos en la escuela" . Además preguntó al líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, "¿Cuántas vidas más se perderán? ¿Cuántos tiroteos más tendremos que soportar? Necesitamos una reforma de armas con sentido común. AHORA ".



Así mismo en una entrevista ofrecida a la cadena KCRA Newsom dijo " estoy enojado porque no quiero ser repetitivo y expresar mis condolencias, por supuesto que sí, es devastador, pero ¿qué les dices a los padres que están muertos de miedo?". Y agregó, "a estos niños no les importa si eres republicano o demócrata. No les importa por quién votaron tus padres. Solo quieren ir a la escuela y estar seguros".