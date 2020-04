"Es el Viejo Oeste": dice Newsom para justificar la falta de información sobre compra de equipos para el coronavirus

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que no puede dar detalles del desembolso de casi mil millones de dólares para comprar máscaras por la intensa competencia que existe a nivel internacional de este producto por la pandemia de coronavirus .

“ Este es el Viejo Oeste de los negocios que salen mal. La gente esta compitiendo entre si ,” dijo Newsom en conferencia de prensa. "Necesitamos desesperadamente nuevas máscaras. Hemos logrado contratos para adquirir cientos de millones y no queremos ponerlos en peligro".

¿Qué pasa con las máscaras?