El coronavirus obliga a las campañas políticas de California a adaptar sus estrategias

"Olvídate de los mítines, y los votantes no quieren voluntarios en su puerta ", dijo Tim Clark, un estratega republicano al San Francisco Chronicle . “Y ciertamente no quieren aceptar literatura de ellos."

"En este punto, si eres un funcionario público, quieres ser una fuente confiable de información para tus electores", explicó el estratega demócrata Jamal Simmons a The Hill. "Si te postulas para una oficina que no has tenido antes, es mucho más difícil ser un retador en este momento".