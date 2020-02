El IRS anuncia preparación de impuestos gratis, te decimos cuándo y dónde

La ayuda está destinada a familias con ingreso anual de 54,000 dólares o menos, personas discapacitadas, ancianos, estudiantes, no residentes, y será en español.

“Lo único que necesitan es conseguir la forma de llegar”, dijo Wood a Univision Los Ángeles, reiterando que el beneficio es completamente gratuito y aquellos que quieran recibir la ayuda no necesitan realizar citas ya que serán atendidos por orden de llegada.

No se requieren citas. Los individuos serán atendidos por orden de llegada y las jornadas iniciarán este sábado 8 de febrero, hasta el 27 de marzo de 2020 en los siguientes horarios:

Sábado 8 de febrero: 9 am a 12 pm

De lunes a jueves: 8 a.m. a 8 p.m

Viernes: 9 a.m. a 3 p.m.