Dreamers en Los Ángeles celebran orden del presidente Joe Biden para proteger DACA

Esta acción da tranquilidad a los más de 650,000 personas que actualmente se benefician de DACA quienes pueden seguir construyendo su futuro en este país. "He podido ir al colegio, me gradué del colegio, tengo mi licencia de Bienes Raíces y he podido seguir trabajando, apoyando a mi familia", dijo Valeria Jiménez, beneficiaria de DACA desde el 2012.