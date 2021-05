Don Mario el paletero que ahora podrá caminar gracias a una cirugía que tuvo con la ayuda de la comunidad

En noviembre del 2020, Ron Belczyk, un cirujano de pies y tobillos, le ofreció una evaluación gratuita y hasta le adaptó unas plantillas para ayudar a caminar a Don Mario. La capacidad de sobrevivencia del inagotable guerrero del cemento lo devolvió a las calles, pero no por mucho, ya que de acuerdo con Belczyk, la única vía de recuperar completa movilidad era a través de una cirugía.

Los resultados médicos de mayo pasado fueron claros, sin una operación Mario muy pronto dejaría de caminar. "Si hay algo de esperanza de cirugía o lo que sea, si ya me dejaría con más rendimiento que ahorita, estaría mejor pa' mi", dijo Mario.

"Todo el tiempo que anduve batallando con dolores y últimamente como me dijo el doctor que iba a haber más dolores, que iba a batallar para subirme a los carros y sí", dijo Mario sobre lo que estaba viviendo en los últimos meses.

"No es ansiedad ni temor, es gusto el que tengo porque pues de tanto que anduve caminando así que me llegue el día y me pueda mover mejor", aseguró emocionado Mario antes de entrar a su operación.