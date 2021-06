Disneyland y California Adventure mantienen algunas medidas implementadas por la pandemia

Además ya no es necesario el uso de mascarillas para las personas que ya están vacunadas contra el coronavirus y que ingresen a los parques, pero las personas que aún no están vacunadas "deben continuar usando la mascarilla", según información oficial. Sin embargo, no se pedirá prueba de inmunización antes de ingresar a los parques y quienes deseen entrar deben "asegurar que conocen las regulaciones del estado de California" con respecto a las medidas de seguridad por el coronavirus.