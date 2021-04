Extienden fecha para tramitar el Real ID y anuncian cambios para facilitar el proceso en DMV de California

Los Ángeles, CA - Las personas que no han obtenido su Real ID ahora tendrán más tiempo para tramitar este documento. El Departamento de Seguridad Interior anunció este martes que se expandió la fecha para aplicar la exigencia de esta identificación hasta el 3 de mayo del 2023.

El Real ID servirá a personas mayores de 18 años para abordar vuelos domésticos, entrar a instalaciones federales o visitar bases militares, si no se cuenta con otro documento de identificación aceptado .

“Continuamos buscando agresivamente mejoras en el servicio para que cualquier persona que sea elegible y quiera un REAL ID pueda obtenerlo. No hay necesidad de esperar largas filas o plazos”, dijo el director del DMV, Steve Gordon.

Sin embargo, no es obligatorio que todos los habitantes de Estados Unidos tengan este documento. Si elige no obtener un ID REAL, recibirá una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que dice "Se aplican límites federales". Esto significa que no podrá usar dicho documento para abordar vuelos dentro de Estados Unidos, o visitar instalaciones federales seguras como bases militares, tribunales federales u otros edificios federales a partir del 3 de mayo de 2023.