“De rendirme, nunca": lustrador lucha por no perder su negocio durante la crisis del coronavirus

Braulio González trabajó por 28 a˜ños como lustrador de zapatos en la esquina de un lavadero de autos en Tustin, una ciudad a 34 millas al sur de Los Ángeles , California . Sin embargo, desde que se desató la pandemia del coronavirus, el establecimiento cerró y sus clientes ya no llegan al lugar.

“El ‘carwash’ cerró desde el 10 de marzo y desde entonces vengo todos los días ”, dijo el Braulio, mejor conocido como Benjy el bolero, a Univision Los Ángeles . Cuenta que algunos días se devuelve a su casa con los bolsillos vacíos. "Ya no veo que esto se mejore”, refiriéndose a la crisis del coronavirus , aunque sigue saliendo a diario a buscar clientes que quieran pulir o limpiar sus zapatos.

El lustrador de zapatos asegura que, antes de la pandemia, ganaba lo suficiente para pagar su renta y otros gastos. Creó su propia fuente de ingresos debido a que padece de polio , enfermedad no le permite desempeñar otra labor.

Sin embargo, no solo es el cierre del lavadero lo que afecta el negocio del Benjy. Muchos de los negocios cercanos también cerraron, parte de sus clientes habituales ahora están desempleados y los que aún trabajan lo hacen desde su casa por lo que ya no hay la misma necesidad de lustrar zapatos que ya no se usan con la misma frecuencia.