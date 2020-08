Coronavirus: La escuela Esperanza, en Los Ángeles, tiene una sorpresa para sus alumnos en el regreso a clases

LOS ÁNGELES, California. - Una escuela para la comunidad hispana de Los Ángeles no pierde las esperanzas de recibir a sus estudiantes a pesar de la pandemia del coronavirus .

Sin embargo, las clases iniciaron, pero los corredores, patios y jardines de la escuela Esperanza, como las de cientos de escuelas en California , permanecen vacíos, ya que el retorno a las escuelas ahora depende de las cifras de una pandemia que parece no dar tregua en Los Ángeles y mucho menos para las comunidades latinas , hasta el momento las más afectadas por el coronavirus sin importar edades.

Para Rumble y su equipo la pandemia no ha detenido su trabajo, especialmente porque la escuela se encuentra en una zona de la ciudad con menos privilegios. Una comunidad con hijos de trabajadores esenciales que no pueden dejar de trabajar para apoyar el nuevo sistema de educación a distancia de sus niños, porque en la mayoría de los casos no cuentan con los beneficios federales y/o locales que les ayude a cubrir sus necesidades básicas como vivienda y alimentación.