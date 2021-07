"Ese camino es de muerte”: Inmigrante relata la pesadilla que vivió tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos

El guatemalteco recuerda que Sara salvó su vida. “Yo le dije a la muchacha, Morena, le dije yo, ‘yo quiero ir a ver a mis niñas, no me deje solo, no me deje solo yo me voy a morir si no me ayuda”, cuenta Beni. “No tengas pena, me dijo, yo te voy a ayudar y ella me agarró, me cargó y me llevó atrás de un palo”.