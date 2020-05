Alerta por ola de calor con temperaturas "excesivas" en el sur de California desde Memorial Day

De acuerdo con el NWS, las temperaturas estarán por encima de lo normal y se ha alertado a la comunidad por enfermedades relacionadas con el calor "especialmente para poblaciones sensibles como los ancianos, los niños y aquellos que no tienen acceso al aire acondicionado. Si planea estar afuera, limite las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día y use ropa holgada y de colores claros. ¡Recuerde beber mucha agua y no deje niños ni mascotas en un automóvil cerrado!"