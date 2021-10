Abren algunas playas tras masivo derrame de petróleo en el condado de Orange

De acuerdo con Frankie Orrala, biólogo marino de 'Heal the bay', el petróleo es muy difícil de limpiar y el hecho de que este no se vea a simple vista en las costas no quiere decir que no represente un riesgo para las personas. “Los aceites de petróleo son muy difíciles de limpiar y no porque no se vean en las playas, no significa que podemos librarnos de cualquier tipo de enfermedad. Puede tomar semanas, meses, o quizá mucho más tiempo para eliminarse completamente o descomponerse en el medio ambiente. No nos confiemos cuando nos digan que las playas están abiertas y que podemos ir a recrearnos”, afirma.