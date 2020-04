30 recursos en línea gratis para padres y madres que se han convertido en maestros por el coronavirus

Matemática

Figure This , del Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas tiene un espacio para la familia (Family Corner) con desafíos para hacer con sus hijos, consejos para ayudar con la tarea e información sobre cómo interesar a su hijo en las matemáticas. Además, que ofrece las guías tanto en español como en inglés.

The Math Forum @ Drexel University presenta Ask Dr. Math, un archivo de preguntas y respuestas de matemáticas. Explore en el archivo para encontrar una respuesta a su pregunta, o publique su pregunta para obtener una respuesta. Para una contestación inmediata a su duda, el sitio lo vincula a Tutor.com.

Ciencias

All in one Homeschool, es un recurso en línea gratuito creado por padres para padres que educan a sus hijos en el hogar. Contiene un currículo completo de educación en el hogar que se sigue día tras día. Ofrece desde ciencias hasta matemáticas, lectura y literatura.