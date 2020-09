"Yo decidí pelear": Madre hispana vence al coronavirus para poder conocer a su bebé

HOUSTON, Texas. - Una madre de Houston dice haber tomado todas las medidas necesarias para no contraer el coronavirus mientras estaba embarazada, sin embargo, terminó en cuidados intensivos y llegó a pensar que no vería nacer a su bebé por contraer la enfermedad.

Ariana nació hace una semana. Su madre, Esbeidy Reyes, considera un milagro el tenerla en sus brazos. “Ya había perdido un bebé en noviembre. Por eso yo decidí pelear, dije ya no voy a perder otro bebé” dijo.

Esbeidy luchaba por su vida en la unidad de coronavirus después de empezarse a sentir cansada y con fiebre. Firmó documentos para su cesárea pensando que no vería nacer a su bebé. “De mi cintura para abajo, no lo sentía, no podía hacer del baño sola, ni caminar. Es como si tu cuerpo se va muriendo” expresó.