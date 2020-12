“Tuvo que morir mi hija para que esta porquería se destapara”: Gloria Guillén, madre de Vanessa

Noticias 45 te informó en su oportunidad:

“Yo espero que me digan por lo menos la mitad de la verdad porque fue algo muy grave, muy doloroso para toda la familia, la perdida de mi niña, esperamos que hablen con la verdad porque no han dicho nada, nada”, indicó Gloria Guillén , madre de Vanessa.

“Es muy desesperante y al mismo tiempo coraje porque tuvo que morir ese ser hermoso y en esa base infernal. No mataron a una cucaracha, mataron a un ser inocente y puro y por eso estoy aquí. Yo voy a pelear hasta que me entreguen la verdad, a mi no me compran, a mi hija no me la compran, continuó Guillén.