"¿Quién me va a ayudar?": el reclamo de una damnificada por explosión en una fábrica en Houston

Ella es una de los cientas de personas que no solo sintieron el fuerte estruendo tras la explosión en la fábrica Watson and Grinding Manufacturing durante la madrugada del viernes 24 de enero, sino que también resultaron con daños en sus viviendas.

Su vivienda presenta muchas otras averías y ella asegura que no tiene cómo pagar por las reparaciones. “Son gastos que no esperaba hacer y dinero que no tengo”.