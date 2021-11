Infracciones de tránsito llevan a la captura de inmigrante que era monitoreado por ICE en Houston

· No pierdas la calma, recuerda que tienes derechos en Estados Unidos.

· Pide hablar con un abogado.

· No firmes nada hasta que no hables con un abogado.

· No presentes ni uses documentos falsos de identidad tales como licencia de manejar o número de seguro social. Es un delito grave (felonía) en Estados Unidos.

· Si usas o entregas información falsa, te levantarán cargos penales. Y si te levantan cargos por usar documentos falsos automáticamente pierde tus derechos de permanencia en el país.