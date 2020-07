"No es un juego, es muy serio y triste": dice trabajadora de un hospital que resultó contagiada con coronavirus

En dicho centro médico, Alondra dice que la situación es alarmante. "Ahorita ya está lleno todo el piso y muchos compañeros contagiados también. Ese día que me hice la prueba, salimos cuatro contagiados" indicó.

Su mayor sorpresa fue que no solo los adultos son las víctimas de esta enfermedad: "Están muriendo jóvenes. Me tocó ver a dos de 22 años y 36 años de un día para otro se les hacen coágulos en los pulmones y mueren".

Sus hijos y padre se encuentran en casa de su hermana, mientras que el resto, que aún no presenta síntomas, están bajo su cuidado esperando que su situación no se agrave para no tener que ir al hospital.