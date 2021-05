"No tenía derecho a pegarle": madre denuncia que su hijo fue golpeado por maestro del HISD

El lunes 26 de abril, la madre de un joven, de 14 años, recibía una llamada de la escuela de su hijo pidiéndole que pasara por él. “El niño decía ‘no mami, el maestro me golpeó. Me aventó contra el escritorio y me pegó, me pegó duro en la cabeza’. El niño todavía seguía vomitando” dijo la madre del estudiante.