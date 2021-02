"Los padres tienen miedo de mandar a los niños": Preocupación por la realización del examen STAAR de forma presencial

HOUSTON, Texas. - Padres de familia y maestros de los distritos escolares de Texas tienen más dudas que respuestas al no saber con exactitud las nuevas normas para hacer el examen STAAR que a pesar de la pandemia del coronavirus, deberá ser presencial.

“Los padres tienen miedo de mandar a los niños” dijo un profesor del distrito escolar de Houston (HISD) quien pidió no ser identificado. Él cuenta como el miedo ante los contagios de coronavirus persiste en los padres de familia y la presión de tener que presentar en persona el State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) que es el programa de evaluación de estudiantes en el estado.