La celebración del 4 de julio en Houston será virtual debido al coronavirus

HOUSTON, Texas. - La pandemia del coronavirus ha afectado en muchos sectores, con la cancelación de eventos, algunos han tenido que ser modificados como el ‘Freedom Over Texas’ . El festival, que año a año se realiza en Houston durante la celebración de la independencia de Estados Unidos, será diferente este año.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner , indicó en un comunicado que será un concierto virtual. “Tendremos también los fuegos artificiales pero la gran diferencia es que la gente no podrá acudir físicamente”.

En el festival participará la Sinfónica de Houston, artistas y filántropos locales como Bun B and Trae Tha Truth, Mariachi Imperial de América y Los Luczeros de Ríoverde. También de forma virtual participarán: Lyle Lovett, Josh Turner, La Mafia y Hunter Hayes.

“Los casos han estado subiendo un 3% cada día, eso es demasiado. No se ha aplanado la curva y la realidad es que no tengo la autoridad para decirle a usted quédese en casa o use mascarilla de forma obligatoria, esa responsabilidad recae en el gobernador” aseguró Turner.