"Quiero ayudar a otros como yo": 'Dreamer' que no puede regresar a EEUU por castigo de inmigración

HOUSTON, Texas. - Desde su exilio en México, Karumi Reyes busca ayudar a otros 'dreamers' que se encuentren en su misma situación al no poder volver a Estados Unidos por un castigo de 10 años que le impuso inmigración.

“Espero poder ayudar a alguien más porque muchas personas me han contactado porque les ha pasado lo mismo y me gustaría poder hacer algo más grande. Esto no es justo, nosotros sí estamos tratando de seguir las reglas”, dijo Karumi Reyes.