Joven hispano que había sido desalojado junto a su familia recibe más de $240,000 en donaciones

HOUSTON, Texas. – La historia de Israel Rodríguez ha emocionado a cientos de personas que decidieron mostrar su solidaridad con este joven, padre de dos hijos. El hispano fue noticia la semana pasada cuando un reportaje mostró como era desalojado de su vivienda por no tener cómo pagar la renta debido a la pandemia del coronavirus.

Un reportaje de CNN hizo que despertara la generosidad de la comunidad para ayudarlo en su situación de no tener donde dormir con su familia. Después de ser publicado por la cadena de noticias, el caso se hizo viral y hasta oficiales policiales mostraron su apoyo.

Alan Rosen, jefe del precinto 1 del condado Harris, indicó en una rueda de prensa que abrieron una cuenta de GoFundMe para ayudar a los Rodríguez, y a muchas otras familias que se encontraban en la misma situación. A las pocas horas se recibieron miles de dólares. Hasta este lunes, se contabiliza más de $188,000.

El viernes 4 de septiembre Israel Rodríguez habló ante los medios de comunicación para agradecer emocionado la ayuda, que según dijo, no esperaban. “Gracias a Dios que muchas familias hispansa me están ayudando, amigos de Luisiana que no he visto en 10 años”, indicó.

Además de la cuenta creada por las autoridades, se abrió otra también en GoFundMe donde hasta este lunes llevan recaudados más de $54,000.

Rodríguez aseguró que dejó de pagar la renta porque desde que inició la pandemia del coronavirus ya no tuvo trabajo: “Esto me está abriendo los ojos más para ver que todas las personas necesitan ayuda, no nada mas yo”, continuó.

Desde que salieron de su hogar, Rodríguez y su familia han estado en un hotel, el hispano ya está trabajando y ahora con la ayuda del Alan Rosen, buscan encontrar un nuevo sitio para vivir.

“Esto es lo mejor que me ha pasado y me ayudará a ser una mejor persona, gracias a mi madre que me da fuerzas y gracias a Dios por toda la gente que me ha ayudado y hasta ahorita me siguen ayudando”, aseveró emocionado Rodríguez.

Por su parte Alan Rosen jefe del precinto 1 del condado Harris indicó que su oficina tenía una orden de la corte para ejecutar el desalojo. “Esta es la parte más difícil de nuestro trabajo porque somos seres humanos y nos importa la gente al igual que a todos los demás”, indicó.

Algunas estrellas y deportistas como Deshaun Watson, jugador de los Houston Texans, pidieron ayudar a Israel Rodríguez y a otra mujer que había sido desalojada y se muestra en el reportaje.

El viernes 4 de septiembre entró en vigor una orden amparada por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que suspende los desalojos de inquilinos afectados por la crisis del coronavirus.

La orden no es un perdón, es una protección que estará vigente hasta el 31 de diciembre. La deuda más los recargos correspondientes tendrán que ser pagados.

