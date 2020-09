“Gracias a Dios que mucha familia hispana me está ayudando”: Entre lágrimas joven que fue desalojado de su vivienda

“Gracias a Dios que mucha familia hispana me está ayudando, amigos de Luisiana que no he visto en 10 años”, indicó el hombre.

“Esto me está abriendo los ojos más para ver que todas las personas necesitan ayuda, no nada mas yo”, continúo.

“Esto es lo mejor que me ha pasado y me ayudará a ser una mejor persona, gracias a mi madre que me da fuerzas y gracias a Dios por toda la gente que me ha ayudado y hasta ahorita me siguen ayudando”, aseveró emocionado Rodríguez.