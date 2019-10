Imputan a Idelfonso Gámez Torres por el asesinato del conductor de una grúa al norte de Houston

Martínez había llegado al complejo de apartamentos Casa Real, ubicada en el 215 de la calle West Little York Road, para prestarle un servicio a un residente del lugar.

“Le dije vámonos, vámonos, déjelos allí hablando. Él me dijo ‘no te preocupes’, pero yo miré que los manes estaban volteándose, abrí la puerta del carro y me tiré cuando ellos empezaron a disparar”, detalló el testigo, quien pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias.