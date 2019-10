Muere tras ser baleado, pero logra retratar con su teléfono a los sospechosos de dispararle

HOUSTON, Texas. – La Policía de Houston está tras la pista de dos sospechosos hispanos a quienes señalan de disparar y matar a Augustin Martínez, un conductor de grúa de 48 años, durante un altercado verbal en el estacionamiento del complejo de apartamentos Casa Real, al norte de Houston.

Las autoridades revelaron una fotografía de los sospechosos que el mismo Martínez logró tomar con su celular antes de que estos abrieran fuego en su contra.

El hispano fallecido había llegado hasta el conjunto residencial para prestarle el servicio de grúa a un inmigrante que vive en los apartamentos y que se encontraba a bordo del vehículo cuando se desató la balacera.

“Cuando yo me subí al carro, él me pregunto si (los sospechosos) venían conmigo. Yo le dije que no, entonces él se estacionó… Ellos se le pusieron a la par y le preguntaron qué estaba haciendo. Entonces él les dijo que no les importaba”, relata el cliente que contrató la grúa.

El reclamo de los sospechosos al dueño de la grúa, según el testigo, estaba relacionado con los horarios en que pueden llevarse los carros de la propiedad.

La discusión entre los tres hombres seguía escalando, mientras el cliente de la grúa trataba de convencer al conductor de que salieran del lugar y que no les prestara atención.

En medio de altercado, Martínez sacó su celular y les tomó una foto. Eso, al parecer, hizo molestar más a los sujetos.

“Le dije vámonos, vámonos, déjelos allí hablando. Él me dijo ‘no te preocupes’, pero yo miré que los manes estaban volteándose, abrí la puerta del carro y me tiré cuando ellos empezaron a disparar”, detalló el testigo, quien pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias.

El cliente no escapó a las balas. Mientras se bajaba del vehículo recibió un balazo y tuvo que ser hospitalizado.

“Estoy consternado y asustado. Tengo la bala todavía en el hombro y eso me va a costar dinero y no tengo dinero. Me remitieron con un especialista (y no se cómo voy a pagar), dijo.

La policía está solicitando ayuda ciudadana para identificar a los sospechosos en la foto, quienes son descritos como hispanos de entre 30 a 40 años. Cualquier pista puede ser suministrada en las líneas 713-308-3600 y 713-222-8422.

El incidente ocurrió alrededor de las 9 pm del miércoles en el 215 de la calle West Little York Road.

