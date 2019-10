Idelfonso Gámez Torres es la persona de interés en el asesinato de un conductor de grúa en Houston

Se trata de Idelfonso Gámez Torres, de 42 años, quien hasta ahora no enfrenta cargos. “Es una persona de interés y es requerido para interrogarlo sobre el tiroteo en el que murió un hombre y otro resultó herido”, se lee en un comunicado de la Policía.

Martínez, el conductor de la grúa que murió en el tiroteo, había llegado al complejo de apartamentos Casa Real, ubicada en el 215 de la calle West Little York Road, para prestarle un servicio a un residente del lugar.

“Le dije vámonos, vámonos, déjelos allí hablando. Él me dijo ‘no te preocupes’, pero yo miré que los manes estaban volteándose, abrí la puerta del carro y me tiré cuando ellos empezaron a disparar”, detalló el testigo, quien pidió que no se revelara su identidad por temor a represalias.