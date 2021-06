Génesis Barrondo sale de coma pero sin poder recordar lo que le pasó ni reconocer a sus familiares

Lo último que supo la familia de Génesis fue un mensaje de Génesis diciendo que tomaría un Uber a casa pero nunca llegó. “Yo sé que no fue mi hija que me ‘texteó’ porque yo conozco como habla, su letra y me dice que se iba ir a quedar a su casa porque iba a trabajar. Yo hablé con el encargado y me dijo que ella no le tocaba trabajar” dijo Olga Barrondo, madre de la joven.