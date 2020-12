Experto en Houston aclara si las familias mixtas recibirán el cheque de $600 y si serán considerados carga pública

No tengo seguro social, ¿puedo recibir el cheque?

Aquellos inmigrantes indocumentados que no tengan número de seguro social, no podrán recibir el cheque de estímulo. González indicó que anteriormente si una persona indocumentada era añadida en la declaración de impuestos con alguien que tiene seguro social, sí podía recibir el cheque. Sin embargo, en esta oportunidad solo obtendrán aquellos que cuenten con este documento.

Si recibo el cheque de estímulo, ¿seré considerado carga pública?



No, el abogado de inmigración explicó que los beneficiarios de este nuevo cheque de estímulo no serán considerados como carga pública en el futuro. "Esta es una ayuda que no la estás pidiendo" dijo González, por lo que pidió no preocuparse a la comunidad en caso de tener esta duda.